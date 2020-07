Arriva Amazon Prime Student, il servizio dedicato agli studenti universitari con sconti e regali

E' notizia di questi giorni che l'Università di Perugia ha ricominciato a effettuare le sessioni di esami in presenza: già perché, nonostante il Coronavirus, la formazione universitaria non si è mai fermata e le lezioni, così come gli esami e le stesse lauree, si sono svolte e sic ontinuano a svolgere via web.

In questo momento così particolare Amazon ha pensato a un servizio speciale dedicato a gli studenti dell'Università: si chiama Prime Student.

In che cosa consiste? Agli studenti che effettueranno l'iscrizione a questo speciale servizio Amazon Prime Student per tutto il mese di luglio verranno regalati 10 euro di sconto.

Per ottenere il buono basterà inserire il codice STUDENT10 durante gli acquisti.

Come ottenere lo sconto

Ottenere lo sconto è facile: è sufficiente iscriversi la prima volta ad Amazon Prime Student, selezionare gli articoli desiderati e aggiungerli al carrello. Prima di pagare, basterà digitare nell’apposito riquadro dedicato agli sconti: STUDENT10 e attendere la consegna del vostro pacco.

Le condizioni per utilizzare il bonus

Una volta iscritti si potrà usufruire del buono fino alle 23:59 del 31/08/2020, acquistando su www.amazon.it qualsiasi prodotto venduto e spedito da Amazon ad eccezione di libri, prodotti digitali come ebook ed MP3, alimenti per neonati, buoni regalo, e-reader Kindle e tablet Fire.

L'offerta non è trasferibile ad altri né si può convertibile in denaro e in caso di cancellazione anche parziale dell'ordine da parte del cliente o di restituzione di uno degli articoli promozionali, Amazon potrebbe trattenere dal rimborso un ammontare pari allo sconto ricevuto.

Cosa offre Amazon Prime Student

Prime Student è la versione dedicata agli studenti di Amazon Prime. La differenza consiste nel fatto che il servizio offre 90 giorni d prova con consegne veloci illimitate, streaming di film e serie TV con Prime Video, 2 milioni di canzoni e playlist su Prime Music e uno spazio di archiviazione per foto illimitato. Alla fine del periodo di prova, gli studenti pagheranno solo 18 euro l’anno.

Amazon Prime Student si può rinnovare fino alla laurea al massimo per 4 anni.

Per accedere e attivare l’abbonamento bisogna dimostrare di essere iscritto ad un corso universitario in Italia e allegare la documentazione, contenente il certificato di iscrizione, il libretto universitario e la carta identificativa dello studente rilasciata dall’Università; il tutto dovrà essere inviato per email a amazon-student-verification@amazon.it dall’indirizzo email associato al vostro account amazon.it.

Come ogni servizio Amazon, è possibile disiscriversi in ogni momento. Provare, in ogni caso, non costa nulla!