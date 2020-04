"Avevo 20 anni, stavo andando a Perugia": un selfie di Amanda Knox scatena la polemica sui social

“Povera Meredith Kercher", "Un po' di rispetto per la tua coinquilina" oppure "Inquietante". Questi alcuni dei commenti a un post su Instagram dell'ormai 32enne ex studentessa statunitense, accusata e imprigionata a Capanne per l'omicidio della sua coinquilina inglese avvenuto nel 2007 e poi assolta.

"Qui avevo 20 anni, sull'aereo verso Perugia" è il testo pubblicato a corredo dell'immagine, che la vede pronta a partire verso l'Italia per un periodo di studio che cambierà la sua vita e non solo. Un'immagine che ha scatenato la polemica, tra i fan che si schierano dalla sua parte (molti i complimenti per il suo libro o per il libro che racconta la storia dal suo punto di vista) e chi lascia commenti di tenore opposto: "Innocent'?" si chiede qualcuno, mentre c'è anche chi commenta con cinico sarcasmo: "Wow !!!! Che Erasmus indimenticabile....".

Visualizza questo post su Instagram Me at age 20. On a plane. To Perugia. Un post condiviso da Amanda Knox (@amamaknox) in data: 17 Apr 2020 alle ore 7:24 PDT