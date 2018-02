L'Umbria in Tv: A Mezzogiorno in Famiglia Deruta conquista tutti con le sue bellezze e specialità

Giochi, riprese del paese e tanti, tanti prodotti tipici. Questo è quello che si è visto sabato e domenica attraverso le telecamere della trasmissione televisiva Mezzogiorno in Famiglia, che ha fatto tappa in questo week end a Deruta. A condurre la parte derutese della puntata è stata Claudia Andreatta annunciatrice televisiva e ex modella e conduttrice televisiva italiana, vincitrice del concorso di bellezza Miss Italia 2006, che oltre a far fare i giochi ai ragazzi, ha messo in risalto le bellezze della città della ceramica e di tutto il suo patrimonio culturale.

Visto il successo dell’iniziativa il sindaco di Deruta ha deciso di organizzare quanto prima un momento pubblico per ringraziare tutti quelli che hanno partecipato al gioco, sia restando nella bella piazza dei Consoli, che spostandosi a Roma negli studi di Rai Due. “Desidero esprimere a nome dell’intera collettività – ha detto il sindaco - un sentito ringraziamento alle Pro Loco del territorio per i meravigliosi piatti tipici, espressione della nostra tradizione culinaria, e anche ai tanti ragazzi che hanno partecipato ai giochi. L’immagine di Deruta in televisione ha dato lustro a tutto il nostro territorio. Voglio ricordare a tutti che ha vinto ancora una volta lo spirito di collaborazione necessario ed indispensabile per organizzare le attività di promozione del nostro paese”.