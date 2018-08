Conto alla rovescia per gli studenti dell'Umbria: si torna tra i banchi di scuola, le date

E’ tempo di tornare tra i banchi di scuola per gli studenti dell’Umbria. Come anticipato ad aprile a seguito del calendario scolastico regionale approvato dalla Giunta regionale, mercoledì 12 settembre suonerà la campanella per far rientro nelle aule.

L’8 giugno 2019 termineranno le lezioni nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, mentre le vacanze natalizie cominceranno il 24 dicembre 2018 per concludersi il 5 gennaio 2019 compresi, quelle pasquali si svolgeranno dal 18 al 24 aprile 2019 compresi.

Gli altri due giorni di chiusura, fissati dalla Regione, riguardano il 2 e 3 novembre 2018, in occasione del ponte a cavallo tra la Festa dei Santi e quella dei Defunti. A queste date si affiancano quelle delle festività riconosciute dalla normativa statale: 1 novembre festa di Tutti i Santi, 8 dicembre per la festa dell’Immacolata Concezione, 25 dicembre per il Natale, 26 dicembre, Santo Stefano, 1 gennaio Capodanno, 6 gennaio Epifania, 22 aprile lunedì di Pasqua, 25 aprile Anniversario della liberazione, 1 maggio Festa del Lavoro, 2 giugno Festa della Repubblica, tutte le domeniche e, infine, la Festa del Patrono.