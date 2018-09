Scuola, inizio in salita per il nuovo anno: "Sciopero di insegnanti e personale anche negli asili"

Inizio caldo per il nuovo anno scolastico, scatta lo sciopero dei docenti e del personale. A darne notizia è il Comune di Perugia, con una nota ufficiale: "Come da comunicazione del 27 agosto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, si informa che l’Associazione professionale sindacale Anief ed il sindacato italiano dei diritti dei lavoratori Sidl hanno proclamato per l’intera giornata di martedì 11 settembre uno sciopero del personale docente, Ata ed educativo, a tempo determinato ed indeterminato, delle istituzioni scolastiche ed educative statali e comunali (comprese scuole materne e nidi comunali)".

E ancora: "Lo sciopero è stato indetto a causa della mancata adozione di provvedimenti legislativi atti a risolvere numerose questioni che riguardano il personale delle scuole".