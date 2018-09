La scuola di alta formazione per i diplomati apre le porte: come iscriversi, i corsi e le scadenze

Rimarranno aperti fino al 12 ottobre i bandi per l’iscrizione ai percorsi formativi di ITS Umbria Academy che prenderanno avvio in autunno. L’offerta formativa per il nuovo biennio accademico 2018-20 vede l’attivazione di sei indirizzi: quattro con sede a Perugia (Meccatronica, Impresa digitale, Agroalimentare e Marketing) e due con sede a Terni (Meccatronica e Biotecnologie).

Its Umbria è un’accademia tecnica di alta specializzazione post diploma, istituita e promossa dal Ministero dell’Istruzione e dalla Regione Umbria, che nasce con l’obiettivo di risolvere il mismatch tra domanda ed offerta di lavoro. "Si tratta di un “istituto speciale di tecnologia”, partecipato dalle principali aziende del territorio che, al termine dei percorsi di durata biennale, offre elevatissime opportunità di occupazione".

La didattica combina conoscenze di natura scientifica con competenze tecniche ed operative - grazie ad una metodologia fortemente applicativa e laboratoriale - ed è curata da docenti universitari, da consulenti aziendali e dalle stesse aziende partner. I bandi sono disponibili nel sito di Its Umbria Academy www.itsumbria.it.

Per illustrare ai giovani e loro genitori le occasioni di specializzazione, inserimento e sviluppo professionale connesse alla propria offerta formativa, ITS Umbria Academy organizzerà alcuni Open day a:Perugia, 13 settembre, ore 15,30, Via Palermo 80/A (Confindustria Umbria);

Città di Castello, 14 settembre, ore 15,30, Fondazione Cassa di Risparmio di Città di Castello – Piazza Garibaldi;Norcia, 17 settembre, ore 15,30, Istituto Omnicomprensivo De Gasperi Battaglia di Norcia, Viale Lombrici 13;Cascia, 18 settembre, ore 15,30, Istituto Omnicomprensivo Fidati di Cascia, Piazzale Leone XII;Orvieto, 20 settembre, ore 15,30, Sala Consiliare del Palazzo Comunale, Via Garibaldi, 8.