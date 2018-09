Scuola materna Ponte Felcino, uno spazio pensato per i più piccoli: taglio del nastro per la "classe Primavera"

Sabato 29 settembre sarà una giornata speciale per la scuola paritaria dell’infanzia “Lucio Bonucci”, ma sarà importante anche per le comunità di Ponte Felcino e Villa Pitignano, i paesi nella quale opera da oltre cento anni questa scuola.

Verrà infatti inaugurata una classe nuova di zecca, la “classe primavera”, pensata e realizzata appositamente per i bambini da due a tre anni. L’associazione di volontariato di ispirazione cattolica, presieduta da Sabrina Di Cola, da anni gestisce questo presidio scolastico per l’infanzia ed è sicura che sarà una scommessa vinta: " grazie all’esistenza nel territorio di strutture come queste, che forniscono servizi di qualità alle famiglie, che può contribuire a contrastare il fenomeno della denatalità".

Il programma prevede alle ore 09,30 il taglio del nastro e la benedizione da parte del vescovo ausiliario di Perugia-Città della Pieve Mons. Paolo Giulietti, cui seguirà la Santa Messa, mentre nel pomeriggio saranno protagonisti gli alunni della scuola che si esibiranno in una serie di spettacolini; la giornata si concluderà, infine, con una cena conviviale cui prenderà parte il sindaco di Perugia Andrea Romizi. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.