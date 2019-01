Scuola, al via le iscrizioni on line per il prossimo anno scolastico

Tempo di iscrizione per gli studenti di scuole elementari, medie e superiori. Da lunedì 7 gennaio, e fino al 31, sarà possibile iscriversi on line alle prime classi dellla scuola primaria e secondarie di primo e di secondo grado per l’anno scolastico 2019/2020. L’iscrizione online riguarda anche i corsi di istruzione e formazione dei Centri di formazione professionale regionali.

Per le scuole dell’infanzia la procedura resta invece cartacea, la domanda va presentata direttamente alla scuola prescelta.

Per accedere al servizio di iscrizione online è necessario avere un codice utente e una password che si ottiene con la registrazione preliminare sul portale www.iscrizioni.istruzione.it. Chi ne è già in possesso o ha un’identità digitale Spid (Sistema pubblico di identità digitale) può procedere direttamente con l'iscrizione, sempre sullo stesso portale. La registrazione deve essere effettuata dal genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale.

Sul portale “Scuola in Chiaro” (http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/) è possibile trovare i profili di tutti gli istituti italiani per potersi meglio orientare nella scelta.