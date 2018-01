Maturità 2018, le materie della seconda prova: le commissioni esterne

Il Miur ha reso note le materie della seconda prova della Maturità 2018. Si saprà così anche quali materie maturità 2018 saranno affidate a commissari interni e esterni.

Come ogni anno, saranno circa mezzo milione gli studenti che a giugno affronteranno l'esame di maturità. Quella del 2018 è però l'ultima maturità con le vecchie regole. Dal 2018-2019 sono previsti nuovi criteri per l’ammissione: sufficienza in ciascuna materia (o un solo 5, ma con decisione motivata del consiglio di classe), frequenza di almeno tre quarti delle lezioni, alternanza e test Invalsi.

Nella nuova maturità sarà abolita la terza prova e si darà maggior peso al percorso fatto nell’ultimo triennio: il credito scolastico inciderà fino a 40 punti, mentre i due scritti e l’orale assegneranno ciascuno fino a 20 punti. Le commissioni resteranno invece composte nella stessa maniera.