Meno accessi al Pronto soccorso e più ricoveri specialistici. Duca: strada giusta per un'assistenza appropriata

Ricoveri in calo e costante, anche se leggero, aumento, negli ultimi tre anni, degli interventi chirurgici. E ancora: accessi al Pronto soccorso in calo per un percorso più adeguato di assistenza. Alcuni elementi che che fotografano il 2018 dell'Azienda ospedaliera di Perugia e che fanno dire al direttore generale Emilio Duca che “la direzione intrapresa è quella giusta”.

Il trend dei ricoveri in riduzione (37.452 in totale, 31.787 quelli in degenza ordinaria) per Duca “è un dato positivo”. Come “indicatore di appropriatezza” è il numero dei ricoveri di alta specialità (3.662, l’11% del totale), quelli in Day Hospital (2.392) e in Day Surgery (3.273). La degenza media risulta invece stabile (7,60 nel 2017 e 7,78 nel 2018).

Gli accessi al Pronto soccorso, come detto, stanno scendendo (60.845 nel 2018 contro i 61.223 del 2017), così come è diminuita la percentuale di ricoveri dal Pronto soccorso (dal 33,9% nel 2014 al 26,8% nel 2018), tutti elementi “che favoriscono un percorso assistenziale più appropriato”. Aver poi superato gli ottomila casi in osservanza breve per Duca vuol dire “un armonico lavoro fatto tra Pronto soccorso e aree mediche per eliminare ricoveri inappropriati”. Un tipo di ricoveri, questi ultimi, calati e passati dal 16,5% al 16,1%. Un altro dato messo in evidenza dal direttore generale è quello della percentuale di fratture al femore operate entro 48 ore, perché “abbassare i tempi significa diminuire anche i rischi di morte del paziente. Attraverso uno sforzo messo in campo con ortopedici e anestesisti siamo passati dal 46,8% al 65,6%” spiega Duca.

Relativamente ai parti, i dati presentati dall’Azienda ospedaliera indicano che crescono i parti fisiologici (dal 73,8% al 76,5%) e calano i cesarei primari: “Questi ultimi – conclude Duca – devono stare sotto il 20%, se guardiamo alla media nazionale, ed il fatto che noi stiamo al 15%, e quindi cinque punti percentuali sotto la media, è molto indicativo”.