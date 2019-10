Elezioni, Chef Vissani non è Rubio: "Il cambiamento fa bene all'Umbria. E su Salvini vi dico..."

C'è Chef e Chef. C'è lo Chef del cibo di strada, c'è lo Chef che di strada ne ha fatta tanta. C'è lo Chef che dà dei peracottari agli umbri - perchè non hanno votato come avrebbe voluto lui, ed ha aggiunto anche la parola razzisti -, c'è lo Chef che ha sempre lanciato nel mondo l'Umbria e da uomo libero rispetta la voglia di cambiamento espressa dagli elettori nelle urne lo scorso 27 ottobre. Uno si chiama Rubio, l'altro è lo Chef pluristellato che risponde al nome di Gianfranco Vissani, umbro doc. La differenza non è solo in cucina, ma anche nello stile.

Vissani, chiamato dall'agenzia stampa Adnkronos,ha commentato con serenità il voto: "Non sono schierato politicamente ma sono contento perché l'Umbria aveva bisogno di un cambiamento forte che noi aspettiamo come manna dal cielo": ha riferito alla giornalista Alisa Toaff.

Ed ha aggiunto rispondendo alle parole non rispettose del Premier Conte che ha paragonato l'Umbria ad una provincia pugliese: "Ha detto che l'Umbria ha la stessa popolazione della provincia di Lecce. Siamo 850mila persone, abbiamo avuto un terremoto e stiamo ancora aspettando che si risolva il problema delle case per i terremotati. Noi non siamo solo una porziuncola, non siamo solo Assisi e la Basilica di San Francesco, non siamo radical chic, abbiamo bisogno di risolvere il problema del lavoro, della sanità e dobbiamo aiutare le imprese a risollevarsi. Salvini è un amico noi speriamo in lui e in un futuro migliore per l'Italia".