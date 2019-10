Elezioni regionali, un'ultima settimana di fuoco: tornano Salvini, Meloni, Zingaretti, Zaia, Di Maio e Orlando

A sei giorni dal voto in Umbria - il 27 ottobre prossimo - i comitati elettorali e le segreterie nazionali stanno definendo il rush finale per gli appelli al voto e l'ultimo sostegno utile per i candidati presidente. L'Umbria, con il passare dei giorni, sta diventato sempre più test nazionale per la tenuta del governo e per l'estensione probabile del Patto Civico (Pd e 5Stelle) anche all'Emilia Romagna e Calabria (al voto a novembre); da qui il mobilitarsi dei maggiori leader nazionali prima del silenzio imposto nelle giornate di sabato e domenica. Ecco gli appuntamenti al momento previsti.

QUI CENTRODESTRA - Salvini, Zaia, Meloni e forse Berlusconi.

Silvio Berlusconi ha promesso di tornare, addirittura per qualche giorno, in Umbria ma al momento nessuno dello staff di Forza Italia è in grado di poter dire dove e quando. Le prossime ore dovrebbe essere decisive per definire la visita. Mentre è certo il ritorno di Matteo Salvini, leader della Lega, che giovedì prossimo porterà al Quattro Torri, a cena, il Governatore del Veneto Luca Zaia. Il venerdì sarà in Altotevere e la chiusura della campagna elettorale a Terni. Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia effettuerà un comizio il 24 ottobre a Ponte San Giovanni alle 18 in piazza Bellini (zona Cva). Da definire altre mete e il programma del venerdì.

QUI CENTROSINISTRA PIU' 5 STELLE - Zingaretti, Orlando, De Micheli, Di Maio.

Il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, tornerà in Umbria il 22 ottobre per degli incontro a Città della Pieve (18.30) e a Orvieto (21). Chiusura della campagna elettorale per Zingaretti prima a Spoleto (18.30) e a seguire a Terni. Il ministro alle infrastrutture Paola De Micheli è attesa per il 23 ottobre alle 18 a Perugia. Tour elettorale anche per l'ex ministro ed ex segretario Pd Maurizio Martina: oggi a Gualdo Tadino (alle 15), a Gubbio (18) e Umbertide (21). L'ex Ministro Pd Orlando sempre oggi farà visita al circolo della Perugina alle 21, nel pomeriggio a Bastia alle 18. Per quanto riguarda il capo politico dei 5 Stelle Di Maio si sa soltanto che farà visita a Gubbio alle 21. Ma la location non è ancora stata definita.