Elezioni, lo strapotere Lega compensa la crisi di Forza Italia: serve un partito solido contro quello liquido

Quattro anni dopo Perugia, il centrodestra ha messo nel mirino il palazzo del potere di Terni, ridotto praticamente in cenere. La caduta degli dei rossi ternani è stata prima decretata a livello politico: inchieste su inchieste, il sindaco finito ai domiciliari insieme a diversi assessori, dimissioni e partito a pezzi. Poi il 10 giugno nelle urne dove il candidato del Pd e civici è arrivato appena al 15 per cento, fuori dal ballottaggio che vedra protagonisti centrodestra e movimento 5 stelle. La coalizione Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia (con l'ingresso positivo del Popolo della Famiglia che sta lentemente crescendo e a breve potrebbe arriva a dignitoso 3 per cento) è arrivata vicino alla vittoria al primo turno. A Terni ha retto anche Forza Italia - quasi 10 per cento, una percentuale ormai considerata positiva dai berlusconiani in chiara crisi - e Fratelli d'Italia si è confermata destra affidabile e radicata che in Umbria vale tra un 6/7 per cento quando si fa sul serio.

Ma la nuova primavera del centrodestra è determinata esclusivamente dalla Lega che si sta radicando anche in Umbria e non vive solo di consenso nazionale. A Terni ha sfiorato il 30 per cento, incredibile! Senza Lega, intorno al 20 per cento, a Umbertide non sarebbe andato al ballottaggio con il centrosinistra - fermo al 25 per cento, praticamente più che dimezzato -, E dove non fa vincere o arrivarci vicino a quel che resta della coalizione dei moderati, permette (la Lega) di salvare l'onore come a Corciano. Il segreto della Lega è il ritorno della militanza, della politica in mezzo alla gente, nel rappresentare quei valori tradizionali, quel muro contro i buonismi dei nemici numero uno: i radical chic. Sezioni, iscritti, comizi e riunioni.

Al mix vincente va aggiunto anche un altro aspetto: la presenza costante sui territori del leader Salvini. Ma c'è un ma: il centrodestra così forte in Umbria e anche nel Paese è a rischio tenuta se non ci sarà il risveglio di Forza Italia che deve riprendere i moderati e i cosiddetti benestanti. Quest'ultimi votano il Pd o non vanno a votare. C'è anche chi a traghettato un pezzo di moderati verso liste unitarie con i socialisti, chi come Monacelli e Ronconi - centristi fino al midollo - che non ne vogliono sapere della Lega e sognano un grande partito popolare, in attesa di questo si sentono a loro agio in coalizione con il centrosinistra. Forza Italia deve diventare un partito vero senza o con Berlusconi che non è eterno.

Ma per fare questo serve abbandonare la vecchia formula che fino ad oggi tanto aveva dato ma che ora è spremuta al massimo: ovvero il partito liquido, un po' all'americana, un po' comitato elettorale civico. Forza Italia deve tornare ad un avere una sede regionale e altre sparse sul territorio, riunioni mensili dei circoli, convegni, formazione ma non solo sei mesi del voto ma tutto l'anno. Servono leader locali e nazionali che siano presenti in Umbria. Forza Italia deve difendere i valori tradizionali ed essere liberista in economia. Così tornerà ad avere un ruolo e un peso. Il centrodestra senza un anima liberale-cattolica rischia di essere incompiuta, ad oggi un centrodestra senza Lega non esisterebbe proprio. Sono cambiati i ruoli elettorali, ma i protagonisti devono essere gli stessi per far funzionale la coalizione.