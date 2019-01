I circoli del Pd al voto per il segretario: Zingaretti si prende anche Perugia, in pochi alle urne

La selezione dei migliori 3 candidati (su 6) da far passare poi al vaglio delle primarie nazionali del 3 marzo prossimo, almeno in Umbria per il Partito Democratico non può certamente dirsi l'inizio della scalata, dopo le sconfitte subite sia alle amministrative che alle politiche 2018. Infatti gli iscritti democratici previsti in provincia di Perugia erano 7982 ma alla fine alle urne (per le convenzionali) 2.990, meno di un terzo degli aventi diritto.

In Provincia di Perugia i renziani - divisi in due tronconi - non sono riusciti al momento a conquistare il primo posto come negli anni passati: 1138 Zingaretti, 1074 per Martina, 647 per Giachetti, 49 per Boccia, 67 Corallo e 15 Saladino. Nel ternano invece il Governatore del Lazio ha totalizzato 55,9 per cento, Martina al 25,9, Boccia al 6,5, Corallo allo 0,9 e Saladino allo 0,9.