Coronavirus, l'8 marzo mezza Umbria al voto. La Vignetta di Pino Pellegrini

L'8 marzo mezza Umbria andrà al voto per eleggere un senatore in sostituzione di Donatella Tesei ora governatore dell'Umbria. Urne aperte ai tempi del Coronavirus... con tanto di seggi blindati e regole da rispettare...un metro di distanza da tutti e tutto. Per i candidati la differenza, come ricorda il nostro buon Pino Pellegrini, la distanza sperano sia in termini di percentuale.