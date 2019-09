La VIGNETTA DI GIUSEPPE PELLEGRINI Il ritorno in ufficio in Provincia di Gianpiero Bocci

L'ex sottosegretario, ex segretario regionale del Pd, Gianpiero Bocci, dopo una vita in politica (sindaco, consigliere regionale, assessore, deputato ed esponente di governo) è tornato in Provincia dove è assunto. Ci torna dopo gli arresti domiciliari per lo scandalo dei presunti concorsi pilotati all'Ospedale di Perugia. Quello del suo ufficio è l'unica poltrona ancora semi-nuova rispetto a quelle della politica. La vignetta del nostro Giuseppe Pellegrini.