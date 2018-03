"Vulva carnosa... godi con noi": la litania provocatoria delle femministe rischia di finire in tribunale? "Violato l'articolo 403 codice penale"

"Vulva carnosa.... prega per noi", "Vulva saporita... prega per noi". (vedi il video) Sono solo alcuni esempio di parole utilizzate dalle femministe lo scorso 8 marzo - immortalate in un video che a distanza di giorni fa discutere nei social - per scimmiottare le litanie religiose. Il tutto davanti al Duomo di Perugia. Ora la situazione si sta facendo un po' più seria dopo la discussione-scontro su facebook si è passati ai potenziali esposti della magistratura.

A sollecitare i magistrati sia il Popolo della Famiglia che il Movimento per Perugia che hanno ricordato l'esistenza di un articolo del codice penale che sarebbe stato non rispettato dalla femministe: l’Art. 403 del Codice Penale dice che Chiunque pubblicamente offende una confessione religiosa, mediante vilipendio di chi la professa, è punito con la multa da euro 1000 a euro 5000. "Ci auguriamo che la Magistratura - hanno scritto i vertici del Movimento per Perugia - intervenga quanto prima e faccia gli opportuni approfondimenti del caso. Auspichiamo che la Curia di Perugia faccia sentire forte la sua voce sui media e con le Istituzioni contro queste provocazioni e prenda una posizione netta e decisa, a tutela dei luoghi sacri e dei fedeli".

Per il momento nessun commento è arrivato dal Cardinale e dal vescovo ausiliare. Indignati e amareggiati anche i nove comitati per l'Umbria di Difendiamo i Nostri Figli: da biasimare la totale mancanza di rispetto per chi professa la religione cattolica e per tutte le donne, il cui corpo (come provato dalle risate di sottofondo che si odono nel video) è stato fatto oggetto di pubblico scherno e derisione. A ciò si aggiunge l'uso improprio del patrimonio artistico della città, simbolo della storia e della cultura della nostra Regione, come si può evidenziare dalle foto diffuse. Episodi come questi sono sicuramente un regresso sul cammino dell’autentica ed auspicata emancipazione femminile ed è vergognoso che esistano donne promotrici di eventi che le dipingono esclusivamente come un organo oggetto di piacere". I comitati chiedono con un colpo di fioretto ma di quelli che fanno male: Paragonare una donna ad un organo di piacere non è forse questa una delle maggiori accuse che da decenni le donne rivolgono agli uomini?!".