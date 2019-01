Viadotto della Contessa sorvegliato speciale: "Evitiamo allarmismi, ma condizioni pessime"

Viadotto della Contessa sotto i riflettori della politica dopo il sequestro di quello della E45 in provincia di Arezzo, al confine con l'Umbria. Il consigliere regionale del Pd, Andrea Smacchi, annuncia di aver allertato Anas: “Questa mattina ho scritto al capo dipartimento Anas Umbria-Marche-Toscana, Raffaele Celia - spiega - , affinché vengano al più presto effettuate dai tecnici Anas approfondite verifiche sulla staticità e la perfetta tenuta del viadotto della Contessa lungo la strada statale 452, che collega il Comune di Gubbio con le Marche”.

Le condizioni del viadotto, secondo Smacchi, non sarebbero delle migliori: "In questi giorni – spiega Smacchi - molti cittadini mi hanno segnalato, anche con documentazione fotografica, le pessime condizioni e lo stato di logoramento in cui versa in alcuni punti tale viadotto".



E ancora Smacchi: "Ricordo che negli ultimi anni la strada della Contessa è stata oggetto di numerosi interventi per la messa in sicurezza della galleria e del viadotto, quest'ultimo interessato, già nell'estate del 2017, da lavori di manutenzione straordinaria e di consolidamento strutturale. La strada della Contessa, anche a seguito del blocco dei cantieri sulla Perugia–Ancona, dei rallentamenti e dei disagi che ne sono conseguiti lungo il tratto Fossato di Vico–Serra San Quirico, è ancora un'arteria fondamentale di collegamento tra Umbria e Marche".

Infine, l'avvertimento: “Al fine di escludere inutili allarmismi o psicosi, anche dopo la chiusura del viadotto Puleto lungo la E45 - conclude Smacchi -, è di fondamentale importanza che Anas effettui al più presto una verifica approfondita sul viadotto della Contessa, così da escludere qualsiasi pericolo per cittadini e automobilisti rispetto alla staticità e alla perfetta tenuta della struttura”.