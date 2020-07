Vertenza Treofan, Matteo Salvini: "Spero che Pd, Cinque Stelle e Renzi non abbandonino ancora una volta Terni e l’Umbria"

"Vicino ai lavoratori della Treofan Terni, polo chimico visitato mesi fa. La vendita, annunciata dalla proprietà, non dovrà danneggiare l’occupazione. La Regione si è attivata da tempo, ora tocca al governo. Spero che Partito Democratico, Movimento Cinque Stelle e Renzi non abbandonino ancora una volta Terni e l’Umbria". Il leader leghista Matteo Salvini interviene così sulla vertenza che interessa direttamente circa 150 dipendenti. Dopo lo sciopero, i presidi di Battipaglia di una delegazione dei lavoratori, è arrivata la doccia gelata. L’amministratore delegato ha comunicato alle organizzazioni sindacali che Jindal è intenzionata a vendere il sito di Piazzale Donegani.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sulla vicenda è intervenuta anche la senatrice Valeria Alessandrini che aveva fatto visita ai dipendenti nelle scorse settimane: “Chiediamo maggiore attenzione da parte del Governo. Eravamo intervenuti anche come parlamentari umbri della Lega La Regione si è attivata da tempo, ora tocca al governo”. Come aveva scritto lo Salvini ripete Alessandrini: “Spero che Partito Democratico, Movimento Cinque Stelle e Renzi non abbandonino ancora una volta Terni e l’Umbria".