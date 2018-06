Scontro Comune e Polizia Municipale, la denuncia dei 5 Stelle: "A rischio tutti i grandi eventi"

Il M5S interpella il Sindaco sulla situazione di criticità della Polizia Municipale. E lo fa chiedendo una risposta su una questione divenuta cruciale: la sicurezza dei cittadini. Già perché dopo le giornate di sciopero dei vigili urbani, una vertenza "complessa" e tutt'ora in atto dei vigili urbani, "il Sindaco Romizi tace". Rimangono ancora punti in sospeso come la gestione dei grandi eventi. Perchè - sostiene la consigliera pentastellata Cristina Rossetti - nonostante si sottoscrivano patti con Prefettura e forze dell'ordine per lo svolgimento dei grandi eventi soprattutto in orario notturni, "il Comune non sarà in grado di garantirli"

Comune e Municipale ai ferri corti su soldi e servizi in città: gli agenti proclamano lo sciopero

Un'altra questione aperta per la consigliera Rossetti riguarda l'impegno della polizia Municipale nella gestione dei trattamenti sanitari obbligatori "per cui da tempo occorre definire procedimenti e competenze specifiche al fine di evitare danni tanto ai pazienti quanto al personale che interviene, ma tanto il Sindaco che le altre istituzioni ed enti interessati tacciono".

L'intepellanza, che il Movimento5Stelle chiede venga calendarizzata quanto prima, è stata depositata oggi ed è aperta alla firma di tutti.. "Tale vertenza è cruciale, come lo sono state e lo sono tutte quelle che si aprono quando sono a rischio i servizi ai cittadini. Quindi, il Sindaco dovrà rispondere al consiglio comunale, su quali siano i suoi reali intendimenti e se la Giunta intende integrare le risorse tagliate al fine di garantire tutti i servizi promessi o se invece intende recedere dal Patto Perugia Sicura".