Verso il congresso del Pd, gruppo di iscritti chiede "prima dei nomi"... un progetto per l'Umbria

Un gruppo di iscritti e iscritte al Partito Democratico dell’Umbria ha scritto una lettera alla Commissione regionale per il Congresso che si svolgerà nel mese di ottobre. Chiedono di preparare un percorso per un congresso per tesi che, a partire da una preliminare riflessione profonda e autocritica, "indispensabile dopo le ultime sconfitte elettorali" ridefinisca l’identità del PD regionale con una veste innovata e per elaborare un nuovo progetto per l’Umbria.

"Un progetto - scrivono - aperto e partecipato, che ricostruisca la sintonia con la società regionale in base a valori di giustizia sociale, di libertà e solidarietà, di emancipazione umana universale, di sviluppo equo e sostenibile che costituiscono le sue radici. Cominciare dai nomi dei candidati, come già sembra accadere in questi giorni, si rivelerebbe come sovente accaduto in passato una mera conta tra schieramenti preesistenti e sclerotizzati, e mostrerebbe nuovamente la sostanziale autoreferenzialità del PD regionale".

In questo quadro e con queste finalità proponiamo con forza di riprendere la due giorni di incontri denominata “L'Umbria delle idee” che, con il supporto della Fondazione Costituente del PD nazionale, era stata programmata per la fine dello scorso febbraio ma poi sospesa a causa dell’emergenza Covid-19. L'appuntamento era stato preparato e strutturato attraverso 7 laboratori tematici e confronti anche in plenaria, con il pieno e convinto coinvolgimento di competenze e soggettività del campo progressista, secondo il metodo e gli approdi che nella tre giorni nazionale “Tutta un'altra storia”, tenutasi a Bologna dal 15 al 17 novembre 2019, avevano convinto ed entusiasmato moltissimi iscritti e iscritte del PD e tante persone che comunque si collocano nel campo progressista".

I primi firmatari della lettera sono: Rita Zampolini, Alessandro Perugini, Mohan Testi, Renzo Campanella, Carlo Perugini, Fabrizio Bracco, Fiorella Giacalone, Franca Rossi, Irene Falcinelli, Pietro Pergolari, Viviana Sonno, Tiziana Stefani, Alvaro Bucci, Carla Carloni, Leonardo Favilli, Sergio Palini, Eolo Fuso, Flavia Baldassarri, Federico Manali, Giorgia Azzarelli, Luca Gammaitoni, Joseph Flagiello, Francesca Olivieri.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.