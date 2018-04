Verini riporta la “questione Trasimeno” in Parlamento. Depositata proposta di legge: "Il Lago è una questione nazionale"

“Assicurare un’adeguata stabilità finanziaria, finalizzata ad una più efficace gestione dell’ecosistema del Lago Trasimeno, al fine di preservarne lo straordinario patrimonio paesaggistico e di biodiversità che lo rende una risorsa ambientale e turistica unica nel panorama italiano”. E’ questo l’obiettivo della prima proposta di legge depositata, in avvio di legislatura, dal deputato umbro del PD Walter Verini .

“Si tratta – spiega Verini – di un’iniziativa legislativa che ricalca una proposta di legge del 2013 di cui Giampiero Bocci fu il primo firmatario e che rimane, a tutt’oggi, estremamente attuale”. “Ho ritenuto opportuno ripresentarla - sottolinea il deputato PD - perché il Trasimeno torni ad essere una questione nazionale, che necessita di un’attenzione maggiore e risorse certe e stabili, affinché si possano affrontare problematiche importanti come la manutenzione del bacino, delle sponde, delle darsene, e promuovere interventi migliorativi, sia dal punto di vista ambientale (come la lotta ai chironomidi) sia strutturale, sia idraulico. Ciò può rappresentare un’occasione per ridisegnare nuove politiche territoriali infrastrutturali, economiche e turistiche dell’intera area".

La finalità è quella dare anche una risposta nazionale alle esigenze dell’ecosistema lacustre, promuovendo la costruzione di un progetto comune che si integri con le risorse e gli interventi che Regione, Provincia ed Enti locali hanno messo in campo in questi anni.