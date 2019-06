Norcia, il sindaco Nicola Alemanno forma la nuova Giunta: gli assessori, le deleghe e i capigruppo

Anche Nicola Alemanno, sindaco riletto a Norcia nell'ultima tornata elettorale del 26 maggio, ha sciolto la riserva ed ha presentato la sua giunta al primo consiglio comunale dove è stato eletto anche il presidente del consiglio comunale e i capigruppo di maggioranza e minoranza. A Giuliano Boccanera, Vice Sindaco, sono attribuite le deleghe ai lavori pubblici, edilizia privata, ambiente, mostra mercato, frazioni. Nicolas Novelli seguirà commercio, artigianato, agricoltura, patrimonio, demografico, anagrafe, tutela della Privacy e sport. A Giuseppina Perla sono attribuite le deleghe ai servizi sociali, affari generali, turismo e cultura e gemellaggi. Monia Loretucci seguirà bilancio, tributi e personale. Il capogruppo di Rispetto Per Norcia è Marco Valesini; insieme a lui, oltre gli assessori nominati, Pietro Luigi Altavilla, Francesco Battilocchi e Alessandro Severini Perla. Capogruppo di Noi Per Norcia, Giampietro Angelini che siede in Consiglio insieme a Pietro Iambrenghi, Antonio Duca e Cristian Coccia, in surroga al Consigliere Carla Caponecchi.

"Ci attende un lavoro complicato e complesso con il supporto di entrambi i gruppi. Nessuna azione democratica infatti può essere definita tale se non vi è un confronto importante tra noi” ha detto il Sindaco Alemanno introducendo i lavori. “Nei prossimi cinque anni – continua - saremo chiamati ad assumere scelte che segneranno futuro della Comunità per un periodo più lungo. Scelte di programmazione e di strategia per il futuro delle prossime generazioni. Tutti noi, siamo impegnati a ricostruire Norcia più bella e più sicura di prima e sono certo di interpretare il sentimento di tutto il Consiglio comunale. Buon lavoro a tutti” ha concluso Alemanno che ha poi comunicato ufficialmente la composizione della Giunta e le deleghe assegnate.