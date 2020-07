Crisi Covid, Regione per gli studenti: 9milioni di euro per borse di studio e aiuti economici a chi è in difficoltà

Promessa mantenuta dalla Giunta regione Tesei che, in chiave anti-covid, ha messo più risorse per il diritto allo studio per andare incontro alle esigenze di studenti e delle loro famiglie. L'assessore Paola Agabiti ha previsto: cinque milioni per il finanziamento delle borse di studio ordinarie e 4,5 milioni di euro quale intervento straordinario a favore di studenti meritevoli e in difficoltà. Un aiuto concreto per tutti quei giovani il cui percorso di studi e di formazione rischia di essere precluso anche a causa degli effetti dela pandemia sull'economia e sull'impoverimento delle famiglie.

“Puntiamo sui giovani con convinzione - ha ribadito l'assessore Agabiti - mettendo a disposizione per la loro crescita importanti risorse, consapevoli che l’istruzione e la formazione siano tasselli imprescindibili per supportare e favorire lo sviluppo della nostra Regione. Una crescita che dobbiamo favorire assicurando a tutti il diritto allo studio e a servizi di qualità”.