Classifica Censis, Università di Perugia prima in Italia: "Fieri e orgogliosi"

Perugia prima in classifica tra i grandi atenei italiani. "La classifica Censis premia l’Ateneo di Perugia consegnando agli occhi del Paese un’immagine positiva della città. Un risultato di cui siamo fieri e orgogliosi e che ci rende fiduciosi nei confronti del futuro che ci attende", scrive il sindaco di Perugia Andrea Romizi su Facebook.

Per il presidente del consiglio regionale, Marco Squarta, "Perugia al primo posto in classifica tra le migliori università italiane, secondo il Censis, è motivo di straordinario orgoglio per la città e per l'intera Umbria. Per il quarto anno consecutivo il nostro ateneo registra un aumento delle iscrizioni, superando quota 20 mila, a dimostrazione del fatto che quella di Perugia è un'università moderna che a livello nazionale ha implementato l'offerta, i servizi e la comunicazione, trovando le forze per reagire alla crisi economica mondiale del 2008 ma anche allo tsunami del dopo Amanda Knox in termini di iscrizioni".

Per la senatrice di Forza Italia Fiammetta Modena "L'Università di Perugia rappresenta una comunità con la C maiuscola, capace di accogliere gli studenti, di seguirli, di formarli in un ambiente all'avanguardia. Merito degli sforzi della governance dell'ateneo: lo abbiamo visto anche nel periodo difficile appena trascorso, viste le misure messe in campo per la didattica a distanza". Conclusione: "I dati del Censis sono un motivo di orgoglio e speranza, che il Magnifico rettore Maurizio Oliviero interpreta e saprà valorizzare al meglio".