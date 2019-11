Università di Perugia, il Rettore Oliviero sceglie la squadra: tutti i nomi e le deleghe

E' fatta. L'Università di Perugia ha il suo governo. Il Rettore Maurizio Oliviero sceglie la squadra “dopo un'attenta lettura dei curriculum e basta sul merito”. E a ognuno dei 'ministri', Oliviero ha chiesto “un impegno h24, di impegnarsi totalmente per il futuro dell'Ateneo. E chiedere un impegno totale a chi per passione ha scelto il lavoro di ricerca e di studio è un grande sacrificio”. Il numero 2 dell'Unipg, il prorettore, è Fausto Elisei, l'uomo dell'accordo 'storico' che ha portato Oliviero all'ermellino. Dieci 'macroaree', come le definisce Oliviero, per dieci delegati. E in futuro il Rettore non esclude la possibilità di nominare dei 'sottosegretari' per progetti e ambiti specifici.

Ecco i nuovi 'ministri' dell'era Oliviero: Fausto Elisei (Prorettore vicario, delega allo sviluppo strategico dell'ateno, ranking dell'università e sviluppo servizi bibliotecari), Luca Bartocci (Bilancio e programmazione), Paolo Belardi (patrimonio, comunicazione, tutela ambiente, politiche energetiche), Stefano Brancorsini (affari sedi di Terni e sedi distaccate), Gabriele Cruciani (Terza missione), Carla Emiliani (didattica e alta formazione), Daniele Porena (rriforme, semplificazione, supporto legale, digitalizzazione), Roberto Rettori (orientamento, dottorato, tutoraggio, divulgazione scientifica), Stefania Stefanelli (internazionalizzazione, cooperazione internazionale), Mario Tosti (risorse umane), Helios Vocca (ricerca e al foundrasing).