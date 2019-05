Università, la Regione Umbria applaude il nuovo Rettore Oliviero: "Con l'Ateneo consolidata collaborazione sulla sanità"

Il giorno dopo il verdetto delle urne di Palazzo Murena, arrivano le congratulazioni di Palazzo Donini. Maurizio Oliviero è il nuovo Rettore dell'Università degli Studi di Perugia e Fabio Paparelli, vicepresidente della Regione Umbria, l'uomo al comando fino alle elezioni anticipate dopo le dimissioni ripresentate da Catiuscia Marini, "porge, al professor Maurizio Oliviero, le congratulazioni per l’impegnativo mandato che lo porta, in qualità di Rettore, alla guida dell'Università degli Studi di Perugia".

Cortesia istitutuzionale? Anche: “L’Ateneo perugino – dice il vicepresidente anche a nome della Giunta regionale - rappresenta l’istituzione più importante per lo sviluppo culturale, sociale ed economico della nostra regione. Un centro di eccellenza di studi con il quale la Regione ha stabilito da sempre una proficua collaborazione nell'interesse generale dell’Umbria, a garanzia del diritto allo studio e per favorire la competitività delle imprese".



E Paparelli prosegue, con un argomento sotto i riflettori da un po', la sanità: "In particolare però – ha aggiunto - voglio ricordare la consolidata collaborazione sul fronte della sanità a favore della ricerca scientifica e dei processi di innovazione nel settore sanitario. L’auspicio - ha concluso il vicepresidente – è che questa proficua collaborazione possa proseguire nell’interesse delle istituzioni e dei cittadini”.