Università di Perugia, i risultati delle elezioni: ecco i nuovi direttori dei dipartimenti

Si vota anche all'Università di Perugia. Conclusa la tornata elettorale per le elezioni dei Direttori dei 16 Dipartimenti dell’Università degli Studi di Perugia, per il triennio accademico 2019/2022. Ecco il verdetto delle urne e i tutti gli eletti. Tutti i nuovi direttori entraranno ufficialmente in carica il primo novembre.

Ecco i dieci nuovi direttori usciti dalle urne di settembre e ottobre. Due le conferme, otto le novità.

Il professor Stefano Brufani prenderà il posto del professor Mario Tosti al Dipartimento di Lettere – Lingue, Letterature e civiltà antiche e moderne, al Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione, invece, confermata la professoressa Claudia Mazzeschi, al Dipartimento di Medicina il professor Giuseppe Ambrosio prenderà il posto di Carlo Riccardi.

E ancora. Al Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche il professor Stefano Eramo prenderà il posto del professor Mauro Bacci. Al Dipartimento di Scienze Politiche il professor Giorgio Eduardo Montanari prenderà il posto del professor Ambrogio Santambrogio. Al Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie il professor Alceo Macchioni prenderà il posto del professor Fausto Elisei.

Al Dipartimento di Ingegneria toccherà al professor Ermanno Cardelli prendere il posto del professor Giuseppe Saccomandi. Al Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, invece, è stata confermata la professoressa Violetta Cecchetti. Al Dipartimento di Giurisprudenza il professor Andrea Sassi prenderà il posto del professor Giovanni Marini. Infine, al Dipartimento di Fisica e Geologia il professor Daniele Fioretto prenderà il posto del professor Massimiliano Barchi.

In precedenza, fra giugno e luglio 2019, erano già stati eletti i Direttori degli altri 6 Dipartimenti. Una sola conferma e cinque novità nella tornata elettorale estiva.

Ecco i nuovi direttori: al Dipartimento di Economia è stato confermato il professor Libero Mario Mari, al Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale il professor Giovanni Gigliotti prenderà il posto del professor Annibale Luigi Materazzi, al Dipartimento di Matematica e Informatica il professor Massimo Giulietti prenderà il posto del professor Gianluca Vinti, al Dipartimento di Medicina Sperimentale il professor Paolo Puccetti prenderà il posto del professor Vincenzo Nicola Talesa, al Dipartimento di Medicina Veterinaria il professor Fabrizio Rueca prenderà il posto del professor Luca Mechelli, al Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali il professor Gaetano Martino prenderà il posto del professor Francesco Tei.