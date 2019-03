Università di Perugia, corsa per diventare Rettore: si candida anche Claudia Mazzeschi

Un nuovo nome per elezioni all'Università degli Studi di Perugia. La professoressa Claudia Mazzeschi, il direttore del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione dell'Unipg si candida a rettore e presentarà il suo programma il 12 marzo alla Galleria Nazionale dell'Umbria nell'aula didattica.



E il contengio dei candidati sale a 7. Oltre alla Mazzeschi sono in corsa Franco Cotana, Ambrogio Santambrogio, Maurizio Oliviero, Elena Stangherlini, Fabrizio Figorilli e Fausto Elisei. Il giorno delle votazioni è fissato per l'8 maggio. Il 16 ci sarà l'eventuale secondo turno e il 23 maggio il ballottaggio.