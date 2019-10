"Patto per la vita", la Federazione umbra per la Vita chiede a tutti i candidati alle regionali di impegnarsi a sostegno di maternità e famiglia

La Federazione Regionale per la Vita Umbria, in vista delle prossime elezioni regionali del 27 Ottobre 2019, chiede un confronto e una interlocuzione a tutti i candidati di tutti gli schieramenti e le liste sui temi della vita.

Gelo demografico, che implica non solo poche nascite, ma anche una rete parentale sempre più assottigliata, conseguente indebolimento della solidarietà sociale innanzitutto verso disabili e anziani (sempre più numerosi e soli) a rischio di abbandono, e ora, con i nuovi orientamenti sul fine vita, anche con la pericolosa disponibilità di percorsi eutanasici; crescente numero di separazioni e divorzi; forme di disagio giovanile come bullismo, droghe e sessualizzazione precoce e la difficoltà a trovare lavoro sono tra i punti a tema nel “Patto per la Vita” che i Movimenti per la Vita umbri chiedono di sottoscrivere ai candidati.

Che cosa chiede il MpV

La richiesta del MpV Umbria alla politica regionale è quella di aprirsi alla società civile, alla cittadinanza e al terzo settore, chiedendo in particolare ai sottoscriventi di impegnarsi pubblicamente in politiche a sostegno della maternità e della famiglia costituzionalmente intesa, secondo l’art. 29 della Costituzione, dando a queste tematiche la priorità nel programma di lavoro nel governo della regione.

Forte di un’esperienza quarantennale nell’accompagnamento di centinaia di donne e uomini nel diventare genitori, sostenendo in particolare le mamme in difficoltà, la Federazione Regionale per la Vita chiede un coinvolgimento concreto e fattivo anche del MpV nel percorso di formulazione, approvazione attuazione di ogni provvedimento regionale che abbia conseguenze sulla famiglia nel suo insieme, sulla vita nascente e in fase finale, sui cittadini in condizioni di fragilità e vulnerabilità, sul ruolo educativo dei genitori e sulla formazione dei giovani.

