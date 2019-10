Regionali, Zingaretti si trasferisce in Umbria per 3 giorni: le tappe. "Non lasceremo il governo ai predicatori dell'odio"

"L'Umbria non può finire nelle mani dei predicatori d'odio. Attiviamoci tutte e tutti. Da oggi a domenica sarò 3 giorni in Umbria". E' il messaggio di Nicola Zingaretti, segretario nazionale del Partito Democratico e Governatore del Lazio, che da oggi pomeriggio si trasferirà nella nostra regione per sostenere il candidato del patto democratici-5stelle Vincenzo Bianconi. Dunque dopo i tre leader nazionali del centrodestra per una 48 ore ricca di comizi, incontri a conferenze stampa sui progetti della candidata Tesei per l'Umbria, ora tocca al popolo del centrosinistra radunarsi per ascoltare gli incoraggiamenti e la linea del "capo" nazionale del maggiore partito della coalizione.

Zingaretti stavolta andrà nei mercati e nelle piazze - un ritorno all'antico dopo le critiche recenti per appuntamenti solo al chiuso, blindati o nelle imprese del territorio - e sono previste delle cene con i sostenitori. Si inizia oggi alle 16,30 a Narni a Palazzo dei Priori, poi alle 18,30 a Foligno in Piazza della Repubblica, infine a Magione a cena da Faliero. Domani - 19 ottobre - il segretario si immergerà nel mercato cittadino di Perugia a Pian di Massiano. Alle 10,30 viaggio in direzione Città di Castello all'auditorium Sant'Antonio. Pomeriggio a Passignano alle 15,30 e si chiude a Marsciano alle 17 al Teatro Concordia. Ultimo 24 ore di Zingaretti a Perugia dedicate alla Valnerina terremotata: 9,30 a Cascia incontro con i cittadini, alle 10,45 a Norcia e pranzo di solidarietà al ristorante Da Nemo.