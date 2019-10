Elezioni regionali, chiusi i seggi in Umbria: i primi exit poll, Tesei oltre il 50%

Urne chiuse alle 23 in Umbria per le Regionali 2019. Stando a La 7 e Rai 1, i primi exit poll indicano il centro destra in netto vantaggio con la candidata alla presidenza, Donatella Tesei, che si attesta intorno tra il 56.5% e 60.5%. Il candidato del patto civico Pd M5S, Vincenzo Bianconi, si attesta tra il 35.5% e 39,5% . Terza posizione, il candidato della coalizione civica, Claudio Ricci, tra l'1.5% e il 4,5%. Tra poco le prime proiezioni. Resta chiaro che il dato ufficiale è quello che verrà dallo spoglio dei voti reali degli umbri.