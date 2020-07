Il sopralluogo | Il vice-ministro agli umbri: "Tanti progetti per ridare dignità a questa terra"

C'è tanta Umbria sul tavolo del Governo, in particolare su quello del Ministero Infrastrutture e dei Trasporti. Parola di vice-ministro Giancarlo Cancellieri. L'esponente grillino del Governo Conte ha effettuato diversi sopralluoghi oggi in Umbria ed ha incontrato anche le istituzioni del territorio per spiegare i progetti "romani" per l'Umbria. “C’è tanto Umbria nei tavoli del MIT – ha detto Cancelleri – tanti cantieri fermi li abbiamo riaperti e tanti altri abbiamo intenzione di aprirli prossimamente. Una terra così bella ha bisogno di infrastrutture funzionanti ed efficienti per potere essere fruita agevolmente dai suoi abitanti ed essere apprezzata per quello che merita dai tanti turisti che vengono a visitare questa meravigliosa regione”. Come prima tappa, si è recato sul viadotto Montoro, chiuso da giugno a causa di problemi strutturali che hanno richiesto interventi urgenti.

L’intervento sul viadotto Montoro, lungo la strada statale 675 Umbro Laziale (Raccordo Terni-Orte) in provincia di Terni, è stato eseguito mediante martinetti idraulici che hanno sviluppato una forza complessiva fino a 50 tonnellate e che hanno permesso di ripristinare la verticalità della pila interessata, alta 34 metri. Tutte le operazioni sono state monitorate in tempo reale tramite sensori, in modo da fornire ai tecnici tutti i dati necessari per il ripristino dell’opera.

“Domani il viadotto riaprirà al traffico – ha dichiarato il vice ministro Cancelleri – almeno dieci giorni prima rispetto alle più ottimistiche previsioni. Una riapertura che, anche se parziale, ripristina la viabilità, toglie il traffico dei mezzi pesanti all’interno dei centri abitati ed elimina i disagi agli abitanti della zona”.

La visita umbra di oggi del vice ministro Cancelleri è proseguita in direzione del cantiere Ircop, nel tratto di strada della Terni-Rieti, dove da anni i lavori erano fermi "e, grazie all’impegno di questo Governo - ha ribadito l'esponente 5 Stelle - sono ripartiti in maniera spedita con l’obbiettivo di aprire la superstrada entro il prossimo ottobre".

Confermato l'impegno per realizzare il doppio binario - una sorta di mini-tav umbra - per il tratto di ferrovia Terni-Fossato di Vico sulla linea Roma-Ancona. Il Vice Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti si è diretto in Valserra per un sopralluogo nella linea ferrata: prevista la realizzazione di una linea a doppio binario della lunghezza di circa 22 km, tra le stazioni di Terni e Spoleto.