Elezioni Umbria, Tesei nuova Governatrice. I seggi assegnati ai partiti: boom Lega, dimezzati Pd e 5 Stelle

La vittoria, storica e larghissima, della nuova Governatrice dell'Umbria, Donatella Tesei, è emersa subito dai primi dati : 57 per cento e ben 20 punti sul candidato del Patto Civico - l'accordo Pd-grillini già morto e sepolto dagli stessi 5 Stelle (flop totale) - Vincenzo Bianconi. Alle 8.30 di oggi, dal Viminale, con il dato definitivo, è arrivata anche la conferma della ripartizione dei seggi: la nuova Assemblea legislativa dell'Umbria sarà formata da 8 esponenti della Lega, 1 di Forza Italia, 2 di Fratelli d'Italia, 1 Lista civica per Tesei Presidente. Totale: 12 seggi che diventano 13 con la Presidente Tesei.

Il centro sinistra, sconfitto sonoramente, ottiene: il Pd 5 seggi, Lista Bianconi Presidente 1 seggi, più il candidato Bianconi. Un solo eletto per il Movimento 5 Stelle che ne aveva 2 nella passata legislatura. Fuori l'ex consigliere regionale, ex candidato presidente del centrodestra, Claudio Ricci, che era alla guida di una coalizione civica che si è fermata al 2.64%. Per quanto riguarda il nome degli eletti mancano ancora all'appello, in fatto di preferenze, una 50entina di sezioni. Nelle prossime ore il quadro sarà chiaro e definitivo.