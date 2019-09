Umbria verso il voto - Vincenzo Bianconi è il candidato Pd-M5s alla presidenza della Regione Umbria

Alla fine la tanto sospirata candidatura è arrivata. Sarà Vincenzo Bianconi a portare avanti l'esperienza di governo giallorossa.

L'imprenditore di Norcia ha detto "sì" alla proposta di Pd e M5s per la presidenza della Regione Umbria.

"Mi candido alla presidenza della Regione Umbria. Come tanti, sono innamorato della mia terra. Ogni giorno con la schiena dritta, con determinazione e passione, cerco di migliorare le cose che mi circondano - ha dichiarato alla stampa tramite una nota - Non mi sono mai tirato indietro dinnanzi alle sfide che la vita mi ha posto. Ed è per questo che ho deciso di accogliere l’invito a candidarmi a presidente della Regione Umbria, invito che tante forze civiche, associative e politiche mi hanno rivolto".

Su Twitter intervengono Zingaretti e Franceschini: "Grazie a Vincenzo Bianconi – scrive il segretario del Pd Nicola Zingaretti – per la sua scelta. Una bella e forte candidatura. Sarà il candidato dell’Umbria, una terra meravigliosa. L’Umbria che non si arrende e che combatte per il suo futuro". Franceschini scrive che "L’accordo in Umbria tra Pd e M5s sulla candidatura di Vincenzo Bianconi a Presidente della Regione è un altro passo verso la creazione di un campo riformista in grado di battere la destra e cambiare l’Italia".