Umbria verso il voto - "Pd e Grillini continuano a prendere in giro gli umbri", firmato Matteo Salvini

“PD e grillini continuano a prendere in giro gli Umbri, cambiando ogni giorno squadra e candidati, una vergogna senza precedenti. Per fortuna fra 35 giorni l’Umbria cambierà, dopo cinquant’anni di sinistra: onestà, merito, efficienza, ricostruzione, infrastrutture, sicurezza e lavoro. Con tanti saluti a Renzi, Zingaretti e Di Maio”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini che il 25 e il 26 sarà di nuovo in Umbria per la campagna elettorale: appuntamento a Città della Pieve, Tavernelle e Magione (25 settembre) e Passignano sul Trasimeno, San Feliciano e Castiglion del Lago (26 settembre).