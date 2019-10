Elezioni, Donatella Tesei incontra gli imprenditori: "Faremo la nostra parte: meno burocrazia, più sostegno"

Donatella Tesei, candidata del centrodestra alla presidenza regionale, ha incontrato gli imprenditori nel perugino, a Gubbio e Trasimeno per presentare il proprio programma di rilancio dell'Umbria. “In queste settimane - ha affermato - ho incontrato imprenditori e imprenditrici che hanno saputo affrontare le sfide dei mercati, innovare, andare alla conquista del mondo. Con le loro capacità, con una valigia spesso piena solo di coraggio, anche mettendo a rischio tutto quanto avevano costruito. Le loro aziende hanno investito per ampliare i propri stabilimenti, hanno comprato nuovi macchinari, sviluppato brevetti, e continuano ad investire in ricerca per mantenere il proprio vantaggio. Troppo spesso, purtroppo, la Regione non ha saputo supportare le necessità di crescita di questi imprenditori o sostenerli nei momenti di difficoltà.Da tutti loro ho colto un grido disperato: più connessioni e semplificazione. Hanno scelto di non delocalizzare, di restare qui, di rimanere in Umbria perché amano la loro Regione anche se è diventata un luogo in cui fare business non è facile”.

La Tesei, a Confindustria durante il confronto con il candidato Bianconi, ha ribadito la centralità del sostegno alle imprese per rilanciare l'occupazione e il pil regionale. "Nel nostro progetto di Regione - ha sostenuto davanti una folta platea - l'industria gioca un ruolo importante, come leva di sviluppo, di occupazione e di benessere per i territori. La Regione deve fare la sua parte: infrastrutture di trasporto e digitali, semplificazione, capacità di rappresentare al meglio, su tutti i tavoli, gli interessi dell'Umbria in Italia e in Europa. “Made in Umbria” deve sempre più diventare sinonimo anche di prodotti industriali d'eccellenza".