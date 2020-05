Umbria, sullo scenario politico arrivano i "Civici Per" di Fora: tutti i nomi degli 80 "dirigenti" sui territori

Andrea Fora, consigliere regionale di centrosinistra, ha lanciato il movimento regionale "Civici Per" che vuole essere un contenitore di idee e proposte per rilanciare l'Umbria. Lo schieramente resta fedele, dopo le elezioni regionali, all'area di centrosinistra ma vuole essere un profondo motore di cambiamento e riforma della coalizione per riportarlo in mezzo alla gente per ascoltare.

"Durante il percorso - ha affermato Fora durante la presentazione del movimento - si sono aggiunte tante persone in questi mesi, che come noi hanno voglia di impegnarsi gratuitamente, senza alcun interesse, a contribuire a ricostruire comunità e legami. Con tutti loro e con tanti altri che si stanno aggiungendo in queste ore partiremo per un viaggio entusiasmante, a cui spero che si aggiungeranno tanti altri. Noi vogliamo cambiare questa regione, vogliamo cambiare le nostre comunità, vogliamo ricostruire speranza, fiducia, innovazione. E ora più che mai c’è bisogno dell’impegno di tutte le persone di buona volontà. c’è bisogno di competenze, di persone libere, di CIVICI".

Le parole d'ordine del capogruppo regionale del Patto Civico è unire e proporre: "Per farlo abbiamo bisogno di RICUCIRE e non di DIVIDERE. Di mettere insieme e non di separare. La gente ha bisogno di risposte e non di assistere a divisioni inspiegabili. Per questo abbiamo preferito percorsi orizzontali e percorsi verticali. Oggi non nasce un’associazione di 80 persone. Nasce un cantiere di comunità connesse. Di presenze in tutto il territorio regionale. 80 persone che rappresentano altrettante comunità. Insieme a diverse liste civiche già esistenti che esprimono amministratori in diversi comuni dell’Umbria. A cui se ne aggiungeranno altre nei prossimi giorni. Insieme ad alcune identità associative e politiche che hanno deciso di condividere con noi un pezzo del cammino comune, quali DEMOS Umbria e Azione Umbria.Identità diverse, che si mettono in discussione all’interno di un percorso che punta a rimettere al centro i bisogni e le persone. Viviamo un tempo straordinario"

LEGGI IL PROGRAMMA - CX-Manifesto-x-lumbria-2-2

COMITATO PROMOTORE

Barbabella Franco

Orvieto

Passaquieti Maurita

Perugia

Regni Marco

Perugia

Sisti Andrea

Perugia

Territori

