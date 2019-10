Elezioni regionali Umbria, il sondaggio: scegli e vota il tuo Presidente e il partito o lista o movimento

Il 27 ottobre prossimo, con diversi mesi di anticipo sulla fine della legislatura a causa dell'inchiesta sui concorsi in sanità, gli umbri saranno chiamati alle urne per eleggere il nuovo consiglio regionale e per scegliere il Governatore che dovrà gestire i prossimi 5 anni della Regione. per tastare il polso - anche se non abbiamo pretesa di mettere in piedi uno strumento con solidi basi scientifiche e statistiche - abbiamo lanciano un doppio sondaggio: scegli e vota il tuo Presidente e vota e scegli il tuo partito o lista civica o movimento. Basta cliccare sul titolo e si accede al sondaggio.