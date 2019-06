POLITICI I sindaci umbri quanto guadagnano? Ecco la tabella, comune per comune e tutte le varianti

Fare il sindaco anche di un piccolo comune è di fatto un lavoro vero e proprio. Senza possibilità di ferie, con una attività spesso h24 e sempre in prima linea in caso di tragedia. In più ci sono responsabilità civili e penali che fanno tremare i polsi. Basta sbagliare una delibera che arriva la Corte dei Conti e può richiedere il risarcimento direttamente all'amministratore. Se poi si fa qualche forzatura per far partire un cantiere, nell'ambito di una ricostruzione o della messa i sicurezza delle strade... ecco in arrivo un avviso di garanzia per abuso d'ufficio.

C'è chi dice, proprio per questo, che un sindaco festeggia un sola volta in 5 anni di mandato: la sera che decretano la sua vittoria, poi tutto il resto è battaglia. Ma lo stipendio sarà almeno buono? Nettamente inferiore ad un consigliere regionale - che lavora meno di un sindaco ed ha meno responsabilità dirette -, 1/14esimo di un parlamentare. L'indennità di un sindaco varia a secondo di molti fattori: se è in aspettativa, se è pensionato, se è lavoratore autonomo, dalla grandezza del suo comune e da altri aspetti legati ad eventuali piccoli rimborsi. La tabella generale del minimo è questa (legge Bassanini del 2000).

Abitanti Guadagno mensile lordo

fino a 1.000 1.290€

da 1.001 a 3.000 1.450€

da 3.001 a 5.000 2.170€

da 5.001 a 10.000 2.790€

da 10.001 a 30.000 3.100€

da 30.001 a 50.000 3.460€

da 50.001 a 100.000 4.130€

da 100.001 a 250.000 5.010€

da 250.001 a 500.000 5.780€

oltre i 500.001 7.800€



Qualora il sindaco una volta eletto decida di non mettersi in aspettativa per il precedente lavoro, subirà una riduzione dell’indennità percepita. Nel dettaglio, se il sindaco è lavoratore dipendente - o anche pensionato - lo stipendio indicato nella suddetta tabella deve essere dimezzato. Discorso differente per chi è titolare di un’impresa o di un’attività: in tal caso lo stipendio non subisce alcuna penalizzazione poiché i lavoratori autonomi subiscono maggiori oneri fiscali e previdenziali.