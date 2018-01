Speciale Elezioni 2018, nella scheda anche un superstite della Prima Repubblica: il Partito Repubblicano

Sulla scheda elettorale dell'Umbria e di altre regioni Italiane torna un simbolo della prima repubblica. Anzi è l'ultimo superstite di quella stagione politica dove si combattevano Dc, Psi e il Pci. Si tratta del Partito Repubblicano riportato in vita dagli uomini di Devis Verdini (Ala) che non hanno dovuto nemmeno raccogliere le firme dato che avevano già un gruppo costituito alla Camera e al Senato. Il Pri era molto radicato in Emilia Romagna e Marche ed è riuscito ad arrivare al 5-6 per cento a livello nazionale. In Umbria ha sempre avuto un rappresentante al consiglio regionale: nel 1970 prese il 2,12 per cento per arrivare a sfiorare il 2,8 per cento nel 1990. Insomma cifre non da capogiro. La squadra del ritorno del Pri è così formata.

Senato Proporzionale: Sandro Colaiuta, Bruna Maria Barbetti, Enrico Marinai, Isabella Ferrise.

Senato Perugia Uninominale: Bruna Maria Barbetti

Senato Terni Uninominale: Sandro Colaiuta.

Camera Proporzionale: Federico Salvati, Rita Roncella, Massimiliano Falcucci, Gloria Marzi Liani.

Camera Uninominale Perugia: Rita Roncella,

Camera Uninominale Perugia 2: Gloria Marsigliani

Camera Uninominale Terni: Federico Salvati.