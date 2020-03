Coronavirus, dopo caos e scivoloni di comunicazione il Governo ha deciso: scuole chiuse anche in Umbria

Dopo il caos, il balletto, gli errori di comunicazione del Governo - che ora tenta una timida giustificazione puntando sulla gravita della decisione - è ufficiale: anche a Perugia e in tutta l'Umbria le scuole, l'università e gli asili saranno chiusi per contenere il contagio da coronavirus in tutto il Paese. La decisione è stata ribadita alle agenzie direttamente dal Ministro dell'Istruzione Azzolina: "Per il governo non è stata una decisione semplice, abbiamo aspettato il parere del comitato tecnico scientifico e abbiamo deciso di sospendere le attività didattiche da domani al 15 marzo". La misura non ha precedenti nella storia del Paese. Scuole chiuse per rispettare due principi anti-contagio: la distanza di almeno un metro da individuo a individuo, stare in presenza di luoghi affollati. Dopo il 15 marzo si farà il punto sull'evoluzione della crisi e si deciderà se continuare il blocco delle lezioni oppure riaprire.