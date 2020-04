Il 29 aprile incontro-scontro Regioni-Governo. "Abbiamo chiesto su scuola, trasporti, famiglie e sicurezza.... zero risposte"

L'Umbria non molla la presa sul Governo. Non può farlo dopo che la gran parte delle associazioni di categoria hanno chiesto di intervenire per una riapertura certa, possibilmente il 4 maggio, per cercare di arginare lo tsunami economico che rischia di spazzare via gran parte di quelle aziende chiuse da oltre due mesi, senza moratoria su affitti e bollette e con le tasse neanche cancellate ma solo sospese.

La Presidente Tesei ha ribadito che il Governo ha messo il bavaglio alle regioni su ordinanze regionale per aprire ma sono ammesse solo quelle per restringere quel poco di libertà rimasta (a livello sociale e commerciale). Ma si lavora con il Prefetto e sui tavoli nazionali per avere un quadro chiaro sulle date (nella speranza di alcuni passi indietro da parte del Governo) e sui dispositivi di sicurezza per la fase due.

Sono tante le domande a cui il presidente Conte non sta fornendo, secondo la Regione, delle risposte: “Abbiamo chiesto al Governo – ha spiegato la Tesei – che ci venga comunicato un piano chiaro sull’uso dei dispositivi e sul loro reperimento. Così come abbiamo chiesto certezze in merito a come e dove i genitori, che torneranno a lavorare, potranno lasciare i loro figli, ed in merito a tutta la materia che riguarda i trasporti pubblici. Domande a cui non ci è stato ancora risposto e che lasciano un’enorme voragine". E ancora: "Grazie alla nostra pressione, abbiamo ottenuto un incontro mercoledì in cui le Regioni chiederanno al Governo un programma di riaperture ben delineato e nero su bianco, non solo attraverso annunci mediatici, e come Regione Umbria sottoporremo anche un nostro cronoprogramma di ripresa"