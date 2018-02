Elezioni, ecco le schede elettorali per Camere e Senato: come si vota e chi è stato fortunato nel sorteggio

Per chi è "malato" di politica o per chi è più semplicemente un professionista della politica sa bene che è importante anche dove viene collocato un simbolo piuttosto che un altro sulla scheda elettorale. Il sorteggio è stato effettuato, la scheda fac-simile consegnata per andare in stampa. E già si può dire che si tratta di un vero e proprio lenzuolo di carta perchè al Senato (scheda gialla) deve ospitare ben 11 candidati al collegio uninominale sostenuti da 17 liste (con accanto i nomi già stampati dei candidati), alla Camera (scheda rosa) invece i candidati all'uninominale sono 12 mentre le liste di appoggio 18.

Ma secondo i soliti informati chi è stato beneficiato in fatto di visibilità sulla scheda dal sorteggio? Partiamo dal Senato: posizione in alto centralissima massima lettura da quando si apre la scheda a... il candidato Pd all'uninominale Giulietti e alla coalizione di centrosinistra (in prima linea i loghi di +Europa e Civica Popolare della Lorenzin). Collocazione peggiore, centrale ma in fondo a tutti i simboli, per il Movimento 5 Stelle con il candidato Francesca Tizi. Visibilità ridotta anche la coalizione (terza fascia ma a destra) del candidato Franco Zaffini. Nel quadrato spettante il centrodestra... l'impatto visivo spetta a Fratelli d'Italia e Forza Italia.

Scheda Camera Senato: ancora una buona collocazione per il centrosinistra del candidato Leonelli, anche in seconda fila. Prima fila ma spostato tutto a sinistra per il centrodestra del candidato Emanuela Prisco. Ottima posizione, in alto a destra, per il movimento di Casapound. Terza fascia, in basso centrale, per il Movimento 5 Stelle. Scarsa visibilità per Potere al Popolo e Liberi e uguali.

Ps: ma come si vota? Per evitare annullamenti e contestazioni... BARRARE IL SIMBOLO POLITICO, UN SOLO SIMBOLO POLITICO SE CE NE SONO ALTRI IN COALIZIONE. VOTANDO COSì SI ATTRIBUISCE LA PREFERENZA ANCHE PER IL COLLEGIO UNINOMNALE.



LA SCHEDA ELETTORALE CAMERA - ROSA

LA SCHEDA ELETTORALE SENATO - GIALLA

