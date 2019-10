Concorsi pilotati, la Cassazione respinge il ricorso di Bocci: "Sistema di potere formato da politici e amministratori"

Le motivazioni della Cassazione, che ha respinto il ricorso dei legali di Giampiero Bocci sugli arresti per il caso Sanitopoli, colpiscono di nuovo pesantemente l'ex sottosegretario Pd e sottosegretario dei Governi Renzi e Gentiloni. I giudici confermano l'impianto accusatorio della Procura di Perugia. I passaggi più importanti riguardano la presunta capacità di potere e influenza di Bocci e le sue azioni non sarebbe stato semplicemente segnalazioni bonarie nei concorsi ma meccanismi illeciti.

IL DIETRO LE QUINTE - "La lettura della ordinanza conferma la presenza inequivocabile di Giampiero Bocci dietro le quinte delle indicazioni anticipate ed illecite alle candidate raccomandate del contenuto delle prove concorsuali"

NO EQUIVOCI O FANTASIE - "L'attivismo di Bocci che per mole e quantità di riferimenti nelle motivazioni dei provvedimenti cautelari di merito, si è correttamente ritenuto non possa essere certo frutto soltanto di fantasie o equivoci... ma denota un comportamento ben strutturato all'interno di un sistema che ha legato politici, amministratori pubblici, commissioni esaminatrici per le procedure concorsuali".

MECCANISMI ILLECITI - "Nelle vicenze che sono ascritte al ricorrente (Bocci ndr) è evidente che il suo interessamento non rimane confinato entro i limiti delle segnalazione bonaria, bensì è divenuto strumento di condizionamento delle procedure concorsuali tramite soggetti che, consopevoli dei meccanismi illeciti di assunzioni pilotate da una quota di politici locali di spicco, si è fatta complice dei desiderata di costoro"

CONDIZIONAMENTI - "Potere di condizionare gli ambienti istituzionali. anche delle forze dell'ordine che ha dimostrato Giampiero Bocci"