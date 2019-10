Elezioni, Salvini risponde al Premier Conte: "Continua a demolire l'immagine dell'Umbria"

Matteo Salvini, forte di una Lega in Umbria al 37 per cento e del primo governatore in una regione (ex) rossa, ha voluto rispondere per le rime all'ennesima presa di posizione anti-umbri del Premier Conte che, dopo aver degradato a provincia una Regione, seppur piccola, ma sempre una Regione, ha anche declassato il voto di ieri a fenomeno puramente locale pur di evitare di mettere in discussione l'alleanza Pd-5Stelle che regge il suo "bis".

"L'Umbria rappresena solo il 2 per cento della popolazione italiana....". Tradotto: conta poco o nulla. "Il Presidente del consiglio comunale l'opera di demolizione dell'Umbria. Non ha capito che il voto di ieri, pur essendo soprattutto umbro, ha anche una valenza locale e dimostra che in Umbria come nel resto del Paese Conte e i partiti che lo sostengono non sono maggioranza nel Paese. Questo voto mi conferma che abbiamo fatto bene a lasciare il governo: non si può lavorare per il bene dell'Italia con certi politici e con i signori del no a tutto. Si tenessero i ministeri, io mi tengo la mia dignità".

Salvini vuole dare una spallata al Governo Conte conquistando regione dopo regione ed elogia la ritrovata unità del centrodestra: "Da soli non si va da nessuna parte.Si vince grazie alla squadra. L'Umbria ne è un esempio concreto. Indietro non si torna. Il centrodestra governa tante regioni importanti di questo Paese e altre a breve andranno al voto. Siamo una squadra vincente e dobbiamo continuare su questa strada".