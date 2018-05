Cara Presidente Marini ci aiuti: sagre e feste a rischio chiusura... per eccesso di costosa sicurezza

Cara Presidente Catiuscia Marini, noi umbri abbiamo un grandissimo problema: rischiamo di perdere per strada, per sempre, parte delle nostre tradizioni, soprattutto quelle messe in campo dai piccoli e medi comuni che in questi tempi di crisi hanno difficoltà a reperire risorse sia dai propri concittadini che dagli sponsor.

La crisi qui, da noi, non è certo archiviata. Ha fatto bene, anzi benissimo, il consigliere regionale Marco Squarta a presentare una mozione dove chiede il suo intervento e quello della Giunta per fare pressioni su Questura, Ministero degli Interni e Governo per mitigare - a tratti ci perdonerà eccessiva - circolare Gabrielli sulla sicurezza degli eventi pubblici dopo i fatti di Torino. Squarta chiede di fare delle distinzioni tra quei fatti e le nostre collaudate tradizioni (sagre e palii) che possono vantare anche 40-50 anni di collaudate organizzazioni senza feriti e danni.

Fare pressioni si può direttamente nella Conferenza Stato-Regioni dove proporre conseguenti correttivi. L'Umbria, cara Presidente, può fare capofila dato che le Regioni del Centro Italia e del sud stanno rischiando gran parte dei propri eventi. Per la sicurezza i costi sono lievitati anche del 70 per cento. In più si scoraggia decisamente il flusso dei turisti e di cittadini nei luoghi della festa con forti conseguenze sulle entrate degli organizzatori.

L'Umbria, capitale del medievo e delle sagre, non può permettersi nessuna chiusura perchè andrebbero sia ad incidere sull'offerta turistica che sui piccoli comuni che vivono per queste feste. Anche l'Assemblea legislativa dell'Emilia Romagna – ha ricordatp Squarta – all'unanimità ha impegnato la Giunta per farsi valere con il Governo al fine di rivalutare, di volta in volta, i rischi dell'evento e adeguarlo alle giuste misure di prevenzione. Insomma margini ce ne sono per discutere e subito.

Cara Presidente in più bisogna adeguare il fondo per le feste storiche anche per garantire la sicurezza (quella vera e non quella ossessiva) e il regolare svolgimento. Non sono soldi buttati, ma soldi in vestiti in turismo e sociale. Per favore ci risponda e ci dica che ci metterà tutto l'impegno possibile per modificare questa circolare Gabrielli. Grazie e buon lavoro.