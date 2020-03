Coronavirus, la proposta dei consiglieri De Luca e Bettarelli: "Tamponi per tutti gli operatori sanitari dell'Umbria"

La Giunta autorizzi test per tutti gli operatori sanitari che operano in Umbria nell'ambito dell'emergenza coronavirus. La richiesta ufficiale alla Presidente Tesei e all'assessore alla sanità Luca Coletto è stata diretamente vergata dai consiglieri regionali Thomas De Luca (M5S) e Michele Bettarelli (Pd) che chiedono di “proteggere il nostro esercito in prima linea”.

“Non possiamo continuare – spiegano De Luca e Bettarelli - a combattere con le bende agli occhi. Alla luce delle evidenze di questi ultimi giorni si rende imprescindibile attuare un’azione massiccia con test e tamponi a tappeto nei confronti degli operatori sanitari e dei soggetti maggiormente esposti, in via prioritaria quando questi si sono trovati ad operare in situazioni dove non è stato possibile distribuire i dpi necessari. In questo caso i tamponi andrebbero resi obbligatori. Sempre più soggetti dal mondo medico e scientifico stanno convergendo sul fatto che occorra moltiplicare gli sforzi per estendere il più possibile i controlli e verificare chi, al di là dei sintomi, sia positivo al coronavirus in modo da rompere le catene della trasmissione".