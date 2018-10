Ecco l'autunno caldo a scuola! La protesta studentesca torna a ruggire: tutti in assemblea in piazza!

Torna la protesta studentesca, più forte e decisa che mai. I nostri ragazzi chiedono meno tagli e più attenzione all'istruzione. Si chiama "Altrascuola", la rete degli studenti medi e universitari che si sta mobilitando in attesa di un cambiamento di rotta da parte del Governo. Lo slogan infatti è una frecciata diretta a chi in campagna elettorale ha promesso cambiamenti a non finire: "Chi ha paura di cambiare? Noi no!".

La manifestazione nazionale è prevista per venerdì 12 ottobre: studenti di ogni ordine e grado riempiranno le piazze di tutta Italia. Ecco tutti gli appuntamenti in Umbria: a Perugia l'assemblea è convocata per le 08:00 a San Francesco al Prato, a Terni dalle 13:00 in Piazza dell’Orologio ( Largo Don Minzoni ) , a Foligno dalle 08:15 al Parco dei Canapè .

“Chi ha paura di cambiare? Ce lo chiediamo ormai da qualche mese - dichiara Matias Cravero , Coordinatore d i Altrascuola - Rete degli Studenti Medi Umbria -, da quando si è insediato il cosiddetto “Governo del cambiamento”. Noi però vediamo solo tanta propaganda , tanta violenza nelle parole, e la strumentalità di chi chiama 100 milioni di tagli sulla scuola “risparmi”, proprio perch é non ha nessuna intenzione di investire su ciò che realmente genera cambiamento: l’istruzione.

Hanno le idee chiare questi ragazzi. Ed è della stessa idea Lorenzo Gennari, coordinatore della Sinistra Universitaria di Perugia che si domanda per quale motivo non sia prevista " una netta inversione di rotta sul finanziamento del sistema universitario , dal FFO al fondo integrativo statale per le borse di studio, mentre osserviamo i diversi ministri esprimersi confusamente su una ipotetica revisione del sistema di accesso a numero chiuso e programmato all'università nel silenzio assordante del MIUR", conclude lo studente.