Elezioni 2018, spunta anche il reddito materno. Popolo della Famiglia: "Mille euro alle mamme che rinunciano al lavoro per allevare i figli in casa"

"Tutelare la vita in tutte le sue forme garantisce un futuro ai nostri figli, è solo dando spazio alla vita che costruiamo un mondo sempre più umano. In questo tempo “strano”, invece, abbiamo dato più spazio ad una cultura di morte che elimina i bambini prima ancora della nascita ed esalta la decisione di dare fine alla propria vita. Questa non è una società più civile, come ci vogliono far credere". Lo ha affermato il candidato alla Camera dei Deputati per le elezioni del 2018 Claudio Iacono, presidente del Popolo della Famiglia.

"Popolo della Famiglia - ha spiegato Iacono - che si presenta alle elezioni politiche 2018 per tutelare la vita dal concepimento alla morte naturale. Solo rimettendo al centro delle scelte politiche la Famiglia è possibile garantire un luogo dove la vita viene tutelata, solo offrendo alle donne una reale scelta è possibile dare a tanti bambini l'opportunità di nascere, solo garantendo un vero aiuto alle famiglie è possibile offrire ai nostri anziani la possibilità di rimanere a casa tra l'amore dei cari fino alla fine naturale della vita. L'unico partito

politico che assicura tutto questo nel suo programma è il Popolo della Famiglia".

Il popolo della famiglia propone il reddito di maternità: "1000 euro al mese a tutte le donne italiane che scelgono liberamente di rimanere a casa per i propri figli dando dignità al

lavoro di crescere i figli. Alle prossime elezioni l'unico voto utile è quello della coscienza".